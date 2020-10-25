На Украине проходят местные выборы — это первые региональные выборы после избрания Владимира Зеленского президентом

Избирателей также просят принять участие в опросе, инициированном главой государства.

Избирательные участки открылись по всей стране в 8 утра, они не работают лишь неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких близлежащих районах. Украинцы сегодня выбирают депутатов областных, городских, районных, поселковых советов, мэров городов, глав сел и поселков. За первые несколько часов поступили сотни сообщений о нарушениях на голосовании. В МВД сообщили, что уже открыто 6 уголовных дел. Известно как минимум об одном задержании. Силовики схватили активистку украинского феминистского движения Femen. Она пришла на участок, где голосовал президент Украины Владимир Зеленский и его супруга. Девушка без нижнего вышла из-за ограждения и задрала юбку – на ее подоле было вышито слово Zexist – так активистки Femen называют Зеленского за сексисткие высказывания.

На выходе из участков избирателей будут ждать волонтеры с опросом, о котором всего за несколько дней до выборов объявил президент. Гражданам предложено высказать мнение по поводу введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах; создания в Донбассе свободной экономической зоны, сокращения числа депутатов Верховной Рады, легализации каннабиса, а также вынесения на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Результаты опроса не будут иметь никаких прямых юридических последствий, но эта тема оказалась в центре внимания. Высказывались мнения о том, что инициатива президента нарушает закон, но МВД так не считают.

Однако местные выборы на Украине на этот раз интересны не только благодаря опросу, но и сами по себе. Это первое подобное голосование после начала реформы децентрализации и по новому избирательному кодексу. Новые местные советы получат широкие полномочия и большую самостоятельность. Кроме того, итоги голосования покажут, как изменилось отношение к президентской партии «Слуга народа». В выборах участвует рекордное число кандидатов.

По данным опросов, партия Зеленского в последнее время теряет популярность. Ее кандидатам вряд ли удастся победить в крупных городах.