Следственный комитет счел заказным убийство отца первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова

Бизнесмен и депутат горсовета Выборга Александр Петров был застрелен накануне.



Основная версия следователей сводится к тому, что Александра Петрова убил снайпер. Пуля попала прямо в сердце бизнесмену, когда тот выходил из собственной бани. Это может говорить о том, что преступник изучал распорядок дня жертвы, готовился. Местные СМИ писали, что незадолго до убийства Петров обращался в полицию — у него из дома был вынесен сейф. Кроме того, по данным Фонтанки.ру, не так давно Петров существенно усилил личную охрану. Формально погибший занимал не самую высокую должность, был муниципальным депутатом, на деле, издание 47news, например, писало о нем, как о хозяине Выборга. Ему только официально принадлежали десятки предприятий в городе на севере Ленинградской области. Они касаются всех сфер жизни: заправки, гостиницы, рекламные агенства, управляющие, дорожные и судостроительные компании, мусорные полигоны, бани и многое другое. О положении Петрова говорит и то, что на место его убийства выехал сам глава областного следственного комитета. Впрочем, по горячим следам ни преступника, ни даже винтовку, из которой стреляли, найти не удалось.

Источник издания «Невские новости» полагает, что убийство Петрова может быть связано с коррупционным делом, по которому на прошлой неделе был задержан и отправлен под домашний арест глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей. По этому делу Петров должен был завтра давать показания.



Убитый депутат был влиятельным бизнесменом, который завоевал свой авторитет в 90-е годы, рассказал нашей радиостанции заместитель главного редактор сетевого издания «Фонтанка» Евгений Вышенков. Евгений Вышенков добавил, что без участия Александра Петрова мало что решалось в Выборге.



Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Анатолий Выборный считает, что бандитские 90-е не вернутся из-за необратимости наказания. Анатолий Выборный добавил, что никаких новых законов для наказания преступников принимать не надо.