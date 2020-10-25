Защитники Ивановской горки в Москве соберутся на вторую акцию «Воскресные Хохловские стояния». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, директор школы «Наследие» Инна Крылова.

Она напомнила, что местные жители требуют запретить строительство бизнес-центра в квартале Хохловка между Колпачным и Хохловским переулками и не допустить сноса исторических зданий.

«Сегодня состоится вторая акция «Хохловские стояния». Это общественная инициатива. Мы хотим устроить чаепитие из самоваров и пообщаться с местными жителями. Среди гостей ожидаются несколько известных деятелей искусств, с которыми мы намерены записать интервью на тему будущего Хохловки. В заключение мы проведем перформанс», — рассказала И.Крылова.

Сбор участников начнется в 13.00 между 7 и 9 домами в Колпачном переулке на Даниловской аллейке, уточнила она.