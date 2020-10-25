Нефтяной танкер после взрыва в Азовском море получил пробоину размером до 12 метров, сообщил источник ТАСС. По его словам, разлива нефтепродуктов нет. В то же время, в пресс-службе Росморречфлота сказали агентству, что подводных повреждений корпуса не выявлено. Ранее сообщалось, что судно шло накануне без груза. Взрыв прогремел на пути танкера из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. Десять моряков спасли, трое пропали, их ищут. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.