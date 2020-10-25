Активистку «Фемен» задержали рядом с участком в Киеве в тот момент, когда приехал проголосовать Владимир Зеленский

Активистку движения «Фемен» задержали рядом с участком в Киеве в тот момент, когда приехал проголосовать Владимир Зеленский. Девушка выбежала из-за ограждения и подняла юбку с надписью на изнанке «Zexist». Как пояснили в движении «Фемен» украинскому изданию «Страна», таким образом они выразили протест Зеленскому, которого активистки обвиняют в сексизме. Помимо местных выборов, на Украине сегодня проходит опрос, инициированный Зеленским. Граждан, в частности, спрашивают, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе и легализацию марихуаны в медицинских целях.

