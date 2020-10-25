В Петербурге на фоне пандемии власти собирают жителей старше 60 лет на концерт под названием «На всю оставшуюся жизнь»

Как пишет сетевое издание «Фонтанка», билеты распространяет муниципалитет Большой Охты. Как отмечается в публикации, в группе администрации муниципального образования во «ВКонтакте» были удалены комментарии местных жителей о том, что из-за пандемии массовое мероприятие следовало бы отложить. Концерт намечен на 24 октября в большом концертном зале «Октябрьский» и будет приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал изолироваться горожан старше 65.