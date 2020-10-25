Детям умершего главы компании Samsung, возможно, придется заплатить рекордно высокие налоги на наследство

Как пишет со ссылкой южнокорейское агентство «Ренхап», сумма может составить около 9 миллиардов долларов. При этом фондовые активы бизнесмена Ли Гон Хи оцениваются в 18 миллиардов долларов. У него остались вдова, сын и две дочери.