В Минске сегодня ожидаются новые массовые протесты на фоне истечения ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской

Одна из лидеров оппозиции потребовала отставки Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных, в противном случае с понедельника протестующие намерены начать забастовки. Ранее замглавы МВД Геннадий Казакевич пригрозил им применением боевого оружия. Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц.