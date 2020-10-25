Акция памяти жертв репрессий, которая традиционно проходит у Соловецкого камня, в этом году состоится онлайн

Акция памяти жертв репрессий, которая традиционно проходит у Соловецкого камня на Лубянке, в этом году состоится онлайн. О новом формате на фоне пандемии «Эху Москвы» рассказала исполнительный директор международного правозащитного общества «Мемориал» Елена Жемкова. «Эпидемиологическая обстановка в стране очень тревожная, поэтому мы приняли решение перевести акцию в виртуальный формат. Мероприятие продлится с 10.00 до 22.00», — рассказала она.

Как уточнила Е.Жемкова, люди, которые хотят принять в этом участие, могут получить имена и инструкции через сайт «Мемориала». «Запись не должна быть больше 2 минут. Если вы сделали все заранее, ее нужно прислать нам на почту october29@memo.ru до 26 октября. Если кто-то будет записывать прямо 29 октября, мы просим разместить ролик в соцсетях с хэштегом «ВозвращениеИмен», — добавила она.

Е.Жемкова также отметила, что в этом году «Мемориал» объявил зону Соловецкого камня «зоной молчания» и согласовал это с московскими властями. «Команда «Мемориала» сможет прийти туда с утра, возложить цветы и установить свечи. Кроме того, там будет находиться съемочная группа и наши дежурные», — пояснила она.

«Мемориал» будет вести трансляцию со всех акций 2020 года на сайте october29.ru.