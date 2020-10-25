Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило полтора миллиона

У 16 710 человек за последние сутки подтвердился коронавирус. Прирост оказался чуть больше, чем днем ранее. Напомню, что абсолютный антирекорд заболеваемости зафиксировали в стране в минувшую пятницу. Единственным регионом без новых случаев инфицирования стала Чукотка, а Москва как всегда в лидерах – суточный прирост: 4,5 заболевших. Общее число заболевших в столице приближается к четыремстам тысячам. За последний день тысяча человек госпитализированы, почти 70 скончались.

По стране за все время эпидемии, по данным оперативного штаба, зарегистрировано более 26 тысяч летальных исходов. Но позже эту статистику скорректирует Росстат.

Агентство ТАСС отмечает, что за эту неделю показатель суммарного прироста заболевших в России вновь обновил максимум с начала эпидемии. Всего в мире зафиксировано более 42,5 миллионов заразившихся. На первом месте по заболеваемости США, затем идут Индия, Бразилия и Россия.