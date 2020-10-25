Выборы официального кандидата на пост канцлера Германии могут перенести на март, пишет газета «Бильд ам зонтаг»

Изначально съезд Христианско-демократического союза был запланирован на весну этого года, но его перенесли из-за пандемии на декабрь. Сейчас партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на партийной должности сменила Ангелу Меркель. Меркель же продолжает оставаться канцлером. Очередные выборы в парламент Германии, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 24 октября 2021 года.

