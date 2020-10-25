Изначально съезд Христианско-демократического союза был запланирован на весну этого года, но его перенесли из-за пандемии на декабрь. Сейчас партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на партийной должности сменила Ангелу Меркель. Меркель же продолжает оставаться канцлером. Очередные выборы в парламент Германии, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 24 октября 2021 года.
Выборы официального кандидата на пост канцлера Германии могут перенести на март, пишет газета «Бильд ам зонтаг»
Изначально съезд Христианско-демократического союза был запланирован на весну этого года, но его перенесли из-за пандемии на декабрь. Сейчас партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на партийной должности сменила Ангелу Меркель. Меркель же продолжает оставаться канцлером. Очередные выборы в парламент Германии, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 24 октября 2021 года.