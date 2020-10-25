Правительство России выделит более 5 миллиардов рублей на поддержку промышленности

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, средства получат компании на возмещение расходов по транспортировке товаров. Размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного производства, передает «Интерфакс».