Силовики в Минске готовятся к новым протестам на фоне завершения ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской

Как передает ТАСС, к площади Независимости и Дому правительства, где запланирована крупная акция, утром направилась колонна спецтехники, автобусов с милиционерами и военных грузовиков. Ранее одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская потребовала от Александра Лукашенко его отставки и освобождения политзаключенных. В противном случае протестующие намерены начать с понедельника массовые забастовки.