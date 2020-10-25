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11:34, 25 октября 2020

После двух часов голосования на местных выборах на Украине открыто 6 уголовных дел

Это сообщил заместитель министра внутренних дел страны Сергей Яровой. Как передает ТАСС, полиция задержала женщину около избирательного участка, где на местных выборах голосует президент Владимир Зеленский. По информации украинского издания «Страна», это представительница движения «Фемен», которая выбежала из-за ограждения и подняла юбку. Помимо местных выборов, на Украине сегодня проходит опрос, инициированный Зеленским. Граждан, в частности, спрашивают, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе и легализацию марихуаны в медицинских целях.



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