В Чили сегодня пройдет референдум о новой Конституции

Ранее этого требовали на крупнейших в истории страны протестных акциях.

Граждане Чили должны будут сегодня ответить на два вопроса. Во-первых, считают ли они необходимым переписывать Конституцию, а её хотят изменить почти полностью. Во-вторых, если это нужно, то кто должен этим заняться — совет, в полном составе выбранный народом специально для этой цели, или орган, в котором половина мест будет избираемой, а половину отдадут представителям парламента республики.

Как ранее писал американский журнал Time, опросы показывают, что за изменение Конституции выступают порядка восьмидесяти процентов жителей Чили. Люди считают, что основной закон страны мешает ей развиваться, не позволяя создать социально-ориентированное государство. Сторонники этой теории объясняют свою позицию тем, что Конституция вступила в силу еще в 1981 году, то есть при диктаторе Аугусто Пиночете. Они считают, что текст написан в первую очередь для того, чтобы помочь бывшему лидеру удерживать власть.

Если чилийцы проголосуют за изменение Конституции, их ждёт еще два плебисцита. Предполагается, что в 2021 году они изберут тех, кто будет разрабатывать проект основного закона страны, а в 2022 — граждане будут голосовать уже за сам текст.