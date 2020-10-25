Под Вологдой продолжаются поиски трех погибших при крушении вертолета компании «Аэросоюз»

На борту были совладелец этой компании, ее бухгалтер и пилот, а также бывший заместитель губернатора, ныне гендиректор акционерного общества «Дед Мороз» Олег Васильев. Тело Васильева нашли в день аварии 20 октября, в пятницу его похоронили. Вертолет упал в реку Сухона. Как передает ТАСС, спасатели ищут тела погибших с помощью подводного телеуправляемого аппарата.