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11:04, 25 октября 2020

Под Вологдой продолжаются поиски трех погибших при крушении вертолета компании «Аэросоюз»

На борту были совладелец этой компании, ее бухгалтер и пилот, а также бывший заместитель губернатора, ныне гендиректор акционерного общества «Дед Мороз» Олег Васильев. Тело Васильева нашли в день аварии 20 октября, в пятницу его похоронили. Вертолет упал в реку Сухона. Как передает ТАСС, спасатели ищут тела погибших с помощью подводного телеуправляемого аппарата.



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