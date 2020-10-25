Президент Азербайджана заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в непризнанном Нагорном Карабахе. Ранее Баку и Ереван уже дважды договаривались о гуманитарном перемирии, но оба раза столкновения продолжались, а стороны обвиняли друг друга в нарушении обязательств.

Баку готов сегодня же согласовать прекращение огня, заявил Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу «Fox News». Но, по его словам, сперва Армения должна заявить, что привержена принципам, выработанным совместно США, Россией и Францией. Глава государства напомнил, что армянский премьер Никол Пашинян два дня назад говорил, что у Нагорно-Карабахского конфликта нет дипломатического решения. Алиев так не считает, иначе не участвовал бы в переговорах в течение 17 лет. Мирное урегулирование, отмечает он, возможно – если Армения освобождает территории вокруг Нагорного Карабаха, азербайджанцы возвращаются на эти территории, живут в условиях мира с армянами. Алиев утверждает, что Ереван попросил Москву о военной помощи. В то же время в Баку выступают против участия третьих стран, чтобы не допустить расширения конфликта. В интервью Алиев также заявил, что наемники с Ближнего Востока не участвуют в боях на стороне Азербайджана. Он назвал это «фейковыми новостями» — у Баку нет нужды в наемниках, регулярная армия страны насчитывает 100 тысяч человек. Президент также отрицает, что военные используют дроны против гражданской инфраструктуры.

Первое перемирие вступило в силу спустя две недели после обострения конфликта, но не продержалось и нескольких часов. Вторая попытка ввести режим прекращения огня была предпринята в ночь на 18 октября, но также провалилась.