Следственный комитет считает заказным убийство депутата городского совета Выборга Александра Петрова

Предприниматель был убит накануне на территории своего дома.

Следователи предполагают, что в 61-летнего Петрова стреляли с противоположного берега реки под Выборгом, на которой располагался его коттедж. Как рассказал глава управления СК по Ленинградской области, его тело обнаружили в банном комплексе. Региональное интернет-издание 47news.ru со ссылкой на экспертов утверждает, что в бизнесмена стреляли один раз – и пуля попала в сердце.

Петров являлся совладельцем «Выборгского судостроительного завода» и «Выборгской топливной компании». Его сын Виталий Петров – первый российский гонщик «Формулы-1», он должен был работать стюардом на этапе серии — Гран-при Португалии, но экстренно вылетел на родину. По данным «Новой газеты», Александр Петров был бизнес-партнером Ильи Трабера, которого испанская полиция, как утверждается, называла одним из лидеров тамбовской ОПГ.

Возможных фигурантов дела об убийстве Александра Петрова следствие пока не называет.