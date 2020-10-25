В ООН объявили, что Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в конце января

Как отметили во Всемирной организации, это стало возможным благодаря тому, что документ ратифицировали уже 50 стран. Последним государством стал Гондурас. Договор о запрещении ядерного оружия, который вводит запрет на использование, разработку, производство, испытания, размещение, складирование, а также угрозу применения такого оружия, был принят голосами представителей 122 стран на Генеральной Ассамблее ООН в июле 2017 года. Однако ядерные державы, включая Россию, документ не ратифицировали.