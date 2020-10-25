В дипмиссии советуют американцам проявлять бдительность в местах, часто посещаемых иностранцами и избегать скоплений людей, передает «Интерфакс». Предупреждение было сделано на фоне продолжающегося военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Посольство США в Азербайджане предупредило своих граждан о возможных терактах в Баку
В дипмиссии советуют американцам проявлять бдительность в местах, часто посещаемых иностранцами и избегать скоплений людей, передает «Интерфакс». Предупреждение было сделано на фоне продолжающегося военного конфликта между Азербайджаном и Арменией.