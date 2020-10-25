По факту взрыва на нефтяном танкере в Азовском море СК возбудил дело о нарушении пожарной безопасности

ЧП произошло накануне вечером. Вспыхнули пары топлива, сообщил источник ТАСС. На борту танкера «Генерал Ази Асланов», который шел из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, находились 13 человек, 10 из них спасены, судьба троих неизвестна. Информации о возможном разливе нефтепродуктов нет. Отмечается, что танкер был без груза.