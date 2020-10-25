Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 16 710

В России за сутки выявили более 16 700 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. По официальным данным, скончались 229 пациентов, накануне в статистику попали 296 летальных исходов. Наибольшее число новых инфицированных обнаружено в Москве – за сутки 4455, в Петербурге – более 700, в Подмосковье – почти 500. Общее число заболевших с начала пандемии превысило в России полтора миллиона человек, жертв— более 26 тысяч.