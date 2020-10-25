Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе

При этом он сразу после поединка с американцем Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры.

Для того, чтобы победить Гэтжи, Нурмагомедову понадобилось лишь два раунда из пяти. При этом в первом американец поддавливал и активно наносил удары по ногам. Нурмагомедов, который любит бороться в партере, принял вызов и отвечал в стойке, но все же мог и закончить бой после перехода в партер и попытки выйти на рычаг локтя. Во втором раунде россиянину удалось провести удушающий прием: он взял голову Гэтжи ногами в так называемый «треугольник» — и американец был вынужден сдаться.

После своей очередной защиты титула UFC в легком весе Нурмагомедов не мог сдержать эмоций. Он плакал, а затем положил перчатки на пол. Свою победу боец посвятил умершему летом от коронавируса отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову – и признался: пообещал маме, которая не хотела его отпускать, что это будет последняя схватка. «Если у вас есть родители – будьте с ними рядом», — добавил Нурмагомедов, и лишь попросил руководство UFC поставить его на первое место в рейтинге бойцов среди всех весовых категорий. Многие его коллеги, к слову, поддержали эту просьбу либо поздравили с победой, как, например, ярый оппонент россиянина ирландец Конор Макгрегор.

В профессиональных турнирах по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов выиграл все 29 проведенных поединков, среди них 13 – под эгидой UFC.