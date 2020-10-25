Франция отозвала своего посла из Турции после заявлений Эрдогана о президенте республики Макроне

Франция отозвала своего посла из Турции после заявлений Реджепа Тайипа Эрдогана о президенте республики Эмманюэле Макроне. Он раскритиковал выступление французского лидера после теракта в Париже.

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Эмманюэля Макрона неприемы, подчеркивают в Елисейском дворце. Там назвали его заявление оскорбительным, возмутительным и грубым, призвав изменить опасный во всех отношениях политический курс Эрдогана. Заявление приводит агентство Франс Пресс, которому также стало известно об отзыве посла из Анкары. В елисейском дворце также обратили внимание на то, что Эрдоган не выразил соболезнований после теракта, и в последнее время с его стороны звучат враждебные заявления, в частности призыв бойкотировать французские товары. Возмущение Парижа вызвали слова Эрдогана о том, что Макрону требуется лечение психических расстройств после его заявлений об исламе на фоне убийства учителя радикалом. Французский лидер говорил о необходимости на институциональном уровне дать отпор политическому исламизму, который пытается навязывать свои порядки. Эрдоган воспринял это как неподобающее отношение к мусульманам и подчеркнул, что подобные заявления являются проявлением враждебности к Турции.

Убийство учителя под Парижем произошло 16 октября. Нападение совершил 18-летний выходец из Чечни, которого оскорбило, что преподаватель показывал на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда