Госсекретарь США в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал разрешить Виталию Шклярову покинуть страну

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал разрешить Виталию Шклярову покинуть страну. В Госдепартаменте отметили, что глава ведомства также подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии. Политтехнолог и гражданин США Виталий Шкляров является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Шкляров недавно был освобожден из СИЗО КГБ. Под стражей его избивали, рассказала его мать Нина Шклярова. Интервью было опубликовано на Youtube-канале Ксении Собчак. В Белоруссии сегодня ожидаются новые массовые протесты.