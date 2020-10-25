Госсекретарь США в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал разрешить Виталию Шклярову покинуть страну

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с Александром Лукашенко призвал разрешить Виталию Шклярову покинуть страну. В Госдепартаменте отметили, что глава ведомства также подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии. Политтехнолог и гражданин США Виталий Шкляров является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Шкляров недавно был освобожден из СИЗО КГБ. Под стражей его избивали, рассказала его мать Нина Шклярова. Интервью было опубликовано на Youtube-канале Ксении Собчак. В Белоруссии сегодня ожидаются новые массовые протесты.
Самое обсуждаемое
МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…
+ Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…
Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…
Популярное за неделю
21 октября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)