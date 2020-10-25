Следственный комитет назвал заказным убийство депутата горсовета Выборга Александра Петрова

По данным ведомства, бизнесмен был убит на территории своего дома выстрелом с противоположного берега реки. 61-летний Петров — отец первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова и совладелец Выборгского судостроительного завода и «Выборгской топливной компании». «Новая газета» называет Александра Петрова давним бизнес-партнером Ильи Трабера, которого испанская полиция считает одним из лидером «тамбовской ОПГ».