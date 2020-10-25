Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата выиграл свой 29-й бой, он не потерпел ни одного поражения. Спортсмен посвятил победу своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который умер летом от осложнений на фоне коронавируса. Россиянина поздравили после поединка, в том числе, его бывший соперник Конор Макгрегор и футболист Криштиану Роналду. На родине Нурмагомедова, как передает ТАСС, после его победы в городах и селах образовались пробки — жители Дагестана танцевали лезгинку прямо на проезжей части.