Глава концерна Samsung Ли Гон Хи умер в возрасте 78 лет

Сын основателя компании, он возглавил ее в 1987 году и под его руководством компания превратилась в крупную международную корпорацию. В 2016 году журнал «Форбс» назвал Ли Гон Хи самым богатым человеком Южной Кореи. Его состояние, по данным на октябрь, оценивается почти в 21 миллиард долларов.