Пресс-секретарь вице-президента США подтвердил коронавирус у советника Майкла Пенса

Результаты тестов самого Пенса и его супруги отрицательные, сообщает издание «Аксиос». В пресс-службе вице-президента отметили, что заболевший Марк Шорт уходит на карантин, но Майкл Пенс, несмотря на тесные контакты с советником, не будет изолироваться и продолжит придерживаться рабочего графика.