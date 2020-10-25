Власти Сахалина пообещали выплаты жильцам подтопленных из-за циклона домов

Граждане, чью имущество заметно пострадало, должны получить по 10 тысяч рублей на человека – до 50 тысяч на семью, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко. По его словам, многодетные и малоимущие семьи получат дополнительную финансовую поддержку. В центральной части Сахалина где после сильного ливня подтоплены десятки домов, введен режим ЧС.



Тот же циклон принес в Хабаровский край сильный снегопад с порывистым ветром. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию Хабаровска, в городе повалены около двух тысяч деревьев. Были оборваны линии электропередач, работают около сотни ремонтных бригад.