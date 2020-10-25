Нефтяной танкер после взрыва в Азовском море утром был доставлен на якорную стоянку

В ближайшее время его начнут осматривать водолазы, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Взрыв на российском танкере «Генерал Ази Асланов», который без груза шел из порта Кавказ в Ростов-на-Дону прогремел накануне вечером. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна. Причины ЧП выясняют специалисты. По одной из версий, к взрыву могло привести нарушение техники безопасности.