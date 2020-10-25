На Украине стартовали местные выборы и всенародный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским

Гражданам предложено высказать мнение по поводу введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах; создания в Донбассе свободной экономической зоны, сокращения числа депутатов Верховной Рады, легализации каннабиса, а также вынесения на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Владимир Зеленский пытается такими вопросами сплотить вокруг своей партии население. Такое мнение высказал «Эху Москвы» депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Гончаренко добавил, что вопрос о том, стоит ли сократить количество депутатов, тоже манипулятивный, поскольку каждый гражданин хочет уменьшить число чиновников.

Опрос не является референдумом, а следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.