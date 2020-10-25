В Белоруссии сегодня истекает срок так называемого «Народного ультиматума»

Его выдвинула Александру Лукашенко экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она потребовала, чтобы глава государства заявил об отставке, прекратил насилие на улицах и освободил всех политзаключенных. В противном случае пригрозила усилением протестов и всеобщими забастовками.

Акции против Лукашенко продолжатся. Борьба за демократию будет долгой. Об этом в интервью ведущей ютюб-канала «А поговорить» Ирине Шихман сказала сама Светлана Тихановская. Акции протеста в Белоруссии проходят уже более двух месяцев.

