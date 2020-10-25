Bloomberg сообщает о попытке Apple и Netflix договориться о покупке прав на премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». По данным источников агентства, компании провели переговоры с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer. Сделка могла принести киностудии «сотни миллионов долларов». Но по итогам переговоров та заявила, что будет придерживаться прежнего плана, по которому премьера фильма состоится в кинотеатрах. На запрос Bloomberg Metro-Goldwyn-Mayer ответила, что фильм «не продается». Netflix и Apple отказались от комментариев.

Премьера 25-го фильма о секретном агенте МИ-6 Джеймсе Бонде изначально должна была состояться в апреле. Однако на фоне пандемии коронавируса кинотеатрам пришлось закрыться, и выход картины отложили сначала до ноября, а затем и вовсе до апреля будущего года.