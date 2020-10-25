Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о травме Хабиба Нурмагомедова, полученной незадолго до вчерашнего боя

За три недели до титульного поединка российский боец попал в больницу с переломом двух пальцев и одной кости в ноге. Об этом уже после боя рассказали в его команде. Минувшим вечером Нурмагомедов победил американца Джасти Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Свою победу он посвятил отцу, который скончался этим летом от осложнений после коронавируса. После поединка спортсмен расплакался прямо в октагоне, а затем объявил о завершении карьеры, объяснив, что не хочет продолжать драться без отца, который был также его тренером.