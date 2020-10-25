В Литве стартовал второй тур парламентских выборов

Будут разыграны 68 из 141 депутатских мандата. Депутаты Сейма избираются на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе. По итогам первого тура, который состоялся 11 октября, избиратели отдали голоса за кандидатов по партийным спискам, а в одномандатных округах определились только три депутата. Второй тур определит окончательный состав законодательного органа. Местные жители по-разному настроены относительно результатов голосования. Досрочное голосование на дому и в специальных пунктах идет уже несколько дней.