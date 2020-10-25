Во Владикавказе школьник потерял сознание во время проведения хорового конкурса на лучшее исполнение гимнов

Школьник потерял сознание во время проведения хорового конкурса на лучшее исполнение государственных гимнов в республиканском физико-математическом лицее №2 Владикавказа. ВРИО директора лицея Нелли Маргиева сказала «Эху Москвы», что учителя справились с ситуацией и никто из родителей не жаловался. Нелли Маргиева добавила, что это не первый случай, когда на массовых школьных мероприятиях кому-то из учеников становилось плохо. Директор считает, что ни одна школа не застрахована от подобных инцидентов.

