Школьник потерял сознание во время проведения хорового конкурса на лучшее исполнение государственных гимнов в республиканском физико-математическом лицее №2 Владикавказа. ВРИО директора лицея Нелли Маргиева сказала «Эху Москвы», что учителя справились с ситуацией и никто из родителей не жаловался. Нелли Маргиева добавила, что это не первый случай, когда на массовых школьных мероприятиях кому-то из учеников становилось плохо. Директор считает, что ни одна школа не застрахована от подобных инцидентов.
Во Владикавказе школьник потерял сознание во время проведения хорового конкурса на лучшее исполнение гимнов
Школьник потерял сознание во время проведения хорового конкурса на лучшее исполнение государственных гимнов в республиканском физико-математическом лицее №2 Владикавказа. ВРИО директора лицея Нелли Маргиева сказала «Эху Москвы», что учителя справились с ситуацией и никто из родителей не жаловался. Нелли Маргиева добавила, что это не первый случай, когда на массовых школьных мероприятиях кому-то из учеников становилось плохо. Директор считает, что ни одна школа не застрахована от подобных инцидентов.