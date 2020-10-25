Сегодня истекает срок «народного ультиматума», который предъявила Светлана Тихановская властям Белоруссии

Сегодня истекает срок так называемого «народного ультиматума», который предъявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская властям страны. 13 октября она потребовала от Александра Лукашенко не позднее этой даты объявить об уходе в отставку, полностью прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. Тихановская предупредила, что в противном случае «вся страна мирно выйдет на улицы» и 26 октября «начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Президент Белоруссии ранее пообещал найти и наказать каждого участника митингов. При этом свое заявление Александр Лукашенко угрозой не считает. По словам Лукашенко, большинство белорусов поняли, какую страну могут потерять, и одумались.