На следующей неделе в Москве ожидается сухая и теплая погода. Температура будет выше нормы на три-четыре градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, днем ожидается около 9-11 градусов, а минимальные ночные показатели — 0-5 градусов. При этом «осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября». Вильфанд отметил, что в воскресенье еще ожидаются небольшие дожди, а с понедельника они прекратятся.