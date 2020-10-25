На Украине пройдут выборы в местные органы власти. Впервые за почти 30 лет независимости в рамках проводимой в стране реформы децентрализации новые местные советы после избрания получат широкие полномочия и большую самостоятельность. В выборах участвует рекордное число кандидатов. По данным ЦИК, всего 224 тысячи претендентов будут бороться за места в советах разных уровней. Голосование пройдет не на всей территории страны. Его не будет на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в районах, близких к линии соприкосновения.