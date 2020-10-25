Сегодня в Лас Вегасе завершается первый этап Гран-При по фигурному катанию.

Первый этап гран-при в Америке проходит без участия российских фигуристов. Да и других иностранцев из-за короновирусных ограничений можно пересчитать по пальцам. Львиная доля участников представляет соединенные штаты. И не удивительно, что именно американцы после короткой программы лидируют во всех дисциплинах. У мужчин не было равных двукратному чемпиону мира Нэтану Чену, который сумел набрать свыше 111 баллов. Для сравнения, лучшие российские фигуристы Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, выступающие паралельно на Кубке России в Сочи, до таких оценок пока явно не дотягивают.

Из-за пандемии два этапа – Гран-при – в Канаде и во Франции в этом году не состоятся. В следующий раз фигуристы соберуться в Китае в начале ноября.

Должен состоятся и российский этап Гран-При Кубок Ростелекома, который намечен на 20-22 ноября.