В Литве сегодня состоится второй тур парламентских выборов. Он был организован в несколько этапов.

Во втором туре свои кандидатуры выставили 68 парламентариев в одномандатных округах. Предварительное голосование по выборам в Сейм проходило с понедельника по четверг. В пятницу и субботу провели голосование на дому. Во втором туре досрочно отдали свои голоса уже почти 10% граждан, свидетельствуют данные избирательной комиссии. При этом явка пока ниже, чем в первом туре, который состоялся 11 октября. По его итогам победила консервативная партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы», получив 23 мандата из 141. На втором месте правящая партия «Союз крестьян и зеленых Литвы». Всего в парламент пройдет шесть партий, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

На парламентских выборах 2016 года победила партия «Союз крестьян и зеленых Литвы».