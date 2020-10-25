На Украине сегодня пройдут местные выборы и всенародный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. Гражданам предложено высказать свое мнение по поводу введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах; создания в Донбассе свободной экономической зоны, сокращении числа депутатов Верховной Рады, легализации каннабиса, а также вынесения на международный уровень вопроса о гарантиях безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Опрос не является референдумом, а следовательно, не будет иметь прямых юридических последствий.