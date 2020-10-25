Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», который терпит бедствие в Азовском море, буксируют в район якорной стоянки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Утром дно судна, на котором произошел взрыв, обследуют водолазы. Сейчас продолжаются поиски трех членов экипажа — матроса, боцмана и практиканта. С рассветом к их поиску подключится вертолет МЧС.

Накануне вечером на нефтяном танкере, который следовал без груза под российским флагом из порта Кавказ в Ростов-на-Дону, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Причина ЧП выясняется. В МЧС утверждают, что до аварии судно было исправно. В экстренных службах полагают, что к взрыву могло привести нарушение техники безопасности или огневые работы.