Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в третий раз отстоял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Минувшим вечером на турнире в Абу-Даби он победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи. Сразу после этого россиянин заявил о завершении карьеры. Обращаясь к болельщикам сначала на английском, а потом на русском языке, Нурмагомедов объяснил, что не хочет драться без своего отца и тренера, который скончался этим летом в результате осложнений после коронавируса.

В активе 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в смешанных единоборствах, из них 13 — в UFC и ни одного поражения.