На Украине сегодня должны состояться местные выборы и инициированный президентом всеукраинский опрос. Он может решить проблемы, очень важные для страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении:

— Надо ли сократить Верховную раду [с 450] до 300 народных депутатов? поддерживаешь ли ты легализацию на Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли тяжелых больных? В 1994 году был подписан Будапештский меморандум: США, Великобритания и Россия дали безусловные гарантии безопасности для территориальной целостности и суверенитета Украины, а Украина обязалась избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территории, поднять сегодня на международном уровне вопрос — или все подписанты

меморандума исполнят взятые на себя обязательства или никто?

Зеленский предложил гражданам Украины писать в комментариях к опубликованному им видео вопросы, на которые они хотели бы дать ответы в будущем.