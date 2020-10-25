Сегодня истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская выдвинула Лукашенко

Сегодня истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула действующему главе республики Александру Лукашенко. С понедельника оппозиция планирует начать забастовки на промышленных предприятиях. Присоединиться к акциям белорусов призвала сама Светлана Тихановская.

По мнению Светланы Тихановской, забастовки помогут остановить беззаконие и несправедливость, происходящие в стране. На сегодня запланированы традиционные уличные акции протеста.

Лукашенко в свою очередь пообещал навести порядок в Минске в это воскресенье.