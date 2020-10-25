СК считает заказным убийство бизнесмена и муниципального депутата Выборгского района Александра Петрова

Следственный комитет считает заказным убийство бизнесмена и муниципального депутата Выборгского района Александра Петрова. Возбуждено уголовное дело об убийстве по найму. По версии следствия, в 61-летнего предпринимателя стреляли с противоположного берега реки. Сам он в этот момент находился на территории своего дома под Выборгом.

Полиция получила сообщение о том, что неизвестный стрелял в Александра Петрова, около шести вечера. Его тело обнаружил сторож в коттеджном посёлке под Выборгом, рассказывает издание База. Вскоре после этого пострадавший скончался. Погибший известен как отец бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова, однако в Выборге его знают как районного депутата и бизнесмена, рассказывает портал 47-ньюз. Петров — совладелец «Выборгского судостроительного завода», «Выборгской топливной компании» и других крупных региональных предприятий. Также, он был соратником авторитетного предпринимателя Ильи Трабера, бизнес которого связан с портами Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, агентство «Невские новости» отмечает, что в понедельник Петров должен был дать показания по делу о многомиллионных хищениях в местной администрации.

Главу Выборгского района и руководителя департамента финансов администрации подозревают в мошенничестве на сумму более семисот миллионов рублей.