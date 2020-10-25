Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле в возрасте 78 лет. Он тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа, сообщило агентство Рёнхап.

Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году. В 2016-м журнал «Форбс» назвал его самым богатым человеком Южной Кореи. По оценкам издания, на данный момент его состояние составляет порядка 21 миллиарда долларов.