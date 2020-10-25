Чемпион UFC российский боец Хабиб Нурмагомедов после завершения карьеры станет тренером. Планами спортсмена на будущее поделился в Instagram его тренер Хавьер Мендес. Он назвал Нурмагомедова «величайшим бойцом всех времен» и выразил уверенность в том, что он станет «великим тренером», который будет воспитывать будущих чемпионов.

Минувшим вечером на турнире в Абу-Даби Нурмагомедов удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. По окончании поединка россиянин объявил о завершении карьеры.